ضبط صاحب مصنع زيت لحيازته زيتون ومخللات فاسدة بالجيزة

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب مصنع، لاتهامه بحيازة 4 أطنان و600 كيلو من زيت الزيتون والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع "أحمد. ع "، صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية، كميات من زيت الزيتون، والمخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها في عبوات تحمل علامة تجارية أخرى، لبيعها للمواطنين.



وبمداهمة المصنع، تم ضبط " محمد. ر"، المدير المسئول، وبحوزته 4 أطنان من زيت الزيتون والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.