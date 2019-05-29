أمهات مصر: وضع نماذج سهلة وأخرى صعبة لتاريخ أولى ثانوي تمييز بين الطلاب

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك إختلاف في مستوي نماذج امتحان مادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة.



وأشارت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك نماذج لامتحان مادة التاريخ جاءت مباشرة وفي مستوي الطالب المتوسط، بينما هناك نماذج أخرى جاءت صعبة وفي مستوي الطالب المتميز، وهو ما أعتبره أولياء أمور الطلاب " تمييز وعدم تكافؤ فرص ولا يحقق العدالة لأنه يضع نماذج سهلة لطلاب وصعبة لطلاب آخرين في نفس العام الدراسي".



ولفتت عبير النظر إلي غضب أولياء الأمور من قيام بعض الطلاب بفتح مواقع التواصل الإجتماعي من علي جهاز التابلت أثناء الامتحان، مطالبة الوزارة بالتحقيق في الأمر وتشفير مواقع التواصل الاجتماعي من على جهاز التابلت.