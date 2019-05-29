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الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:52 ص

توريد 291 ألف طن قمح لصوامع وشون المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2647367

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 291 ألف و400 طن و997 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 29 مايو الجاري.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم توريد 143 ألف و340 طن و585 كيلو بالبنك الزراعي، و44 ألف و677 طن و602 كيلو بقطاع المطاحن و99 ألف و690 طن و840 كيلو بالقابضة للصوامع و3691 طن و970 كيلو بمصر العليا.

وأكد وكيل وزارة التموين، استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحًا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من 8 صباحًا إلى 8 مساءً برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

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