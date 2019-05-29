ضبط موظف بشركة طيران انتحل صفة ضابط شرطة في السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإنتحاله صفة ضابط شرطة.



اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة حال تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم في إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وبإستيقاف قائدها إدعى أنه ضابط شرطة وقدم كارنيه تحت ذات الزعم.



وبفحص المذكور تبين أنه موظف بإحدى شركات الطيران، 39 نة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية صوت عيار 9مم، وطبنجتي صوت عيار 9مم، وجهاز لاسلكى (خاص بشركة الطيران محل عمله)، ولوحة معدنية خاصة بالسيارة المضبوطة بحوزته (ملك زوجته) و( 2 ) كارنيه.



بمواجهته إعترف بإنتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.