القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
حوادث
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:50 ص

ضبط موظف بشركة طيران انتحل صفة ضابط شرطة في السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
dostor.org/2647364

تمكنت الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإنتحاله صفة ضابط شرطة.

اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة حال تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم في إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وبإستيقاف قائدها إدعى أنه ضابط شرطة وقدم كارنيه تحت ذات الزعم.

وبفحص المذكور تبين أنه موظف بإحدى شركات الطيران، 39 نة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية صوت عيار 9مم، وطبنجتي صوت عيار 9مم، وجهاز لاسلكى (خاص بشركة الطيران محل عمله)، ولوحة معدنية خاصة بالسيارة المضبوطة بحوزته (ملك زوجته) و( 2 ) كارنيه.

بمواجهته إعترف بإنتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا
منذ 34 دقيقة

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ أقل من شهرين

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ أقل من شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

منذ أكثر من شهرين

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

الآن

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 38

متابعة الرئيس السيسي لمشروع المتحف الكبير والاستعداد لبوكليت الثانوية يتصدران اهتمامات الصحف

برشلونة يفاوض نيمار من أجل العودة

الشرطة اليابانية تفتش منزل منفذ هجوم كاواساكي

ads
الأكثر قراءة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم نقل وميكروباص بالمرج

الإحصاء: ارتفاع إنتاج الغاز والبترول إلى 20.8 مليون طن

ألبومات الصور

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

حفل إفطار نادي الأهلي

أجواء رمضان من شارع المعز (صور)

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

رياضة

أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة سابقًا تودع البطولة من الدور الأول

غاسبيريني باق مع أتالانتا لقيادته في مشاركته الأولى بدوري الأبطال

إقبال كبير من جماهير الترجى التونسى على تذاكر إياب نهائى دورى الأبطال

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة (فيديو)

ليبيا: المعلومات التى قدمها "عشماوى" ستضع داعمى الإرهاب فى وضع سيء

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم نقل وميكروباص بالمرج

الإحصاء: ارتفاع إنتاج الغاز والبترول إلى 20.8 مليون طن

الرئيس نيوز

مشاهدة إعدام "الإرهابي" تشفي قلوب أهالي الضحايا

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين أمير سيد مستشارا للرئيس للتخطيط العمرانى

رحلة سقوط "رأس الأفعى" في قبضة المخابرات المصرية

"ظل عشماوي".. إرهابي آخر تسلمته المخابرات المصرية برفقة هشام

عن تسليم عشماوي.. أرملة الشهيد المنسي: "مصر نامت مبسوطة"

كشكول

"التعليم" تكشف حقيقة تعديل نظام الدراسة بالثاني الثانوي

طالبات الإسكندرية: الامتحانات على التابلت مستقرة

"أمهات مصر": استمرار عدم تكافؤ الفرص في امتحان الأول الثانوي

بالصور.. 99 مدرسة تؤدي امتحان التاريخ إلكترونيًا بالإسكندرية

التاريخ يرسم البسمة على وجوه طلاب الوراق

الأمصار

باكستان تُغلق مجالها الجوي مع الهند

باكستان تغلق المجال الجوي مع الحدود الهندية

القضاء العراقي: تسليم 188 طفلا تركيا من أبناء عناصر داعش الإرهابي إلى أنقرة

أمريكا: الهجوم على الناقلات الإمارتية كان بألغام زرعتها إيران

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع مالاوي

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

مصر للطيران تعيد تشغيل رحلاتها إلى أبيدجان اعتبارا من 20 يونيو

بوكيمون تطور لعبة مصممة لـ"نوم" اللاعبين

زيادة ملحوظة فى إجمالى الاحتياطات الدولية فى غانا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تخلص من النمل بعيدا عن المواد الكيميائية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎