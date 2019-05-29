"صقر" يشيد بدور الدولة وجهاز المخابرات في القبض على الإرهابي عشماوي

أشاد محمد صقر، منسق عام حملة "يلا شباب"، بدور الدولة المصرية وجهاز المخابرات العامة والسلطات الليبية في تسليم الإرهابي هشام العشماوي، والذي يعد أحد أخطر العناصر الإرهابية التي قامت بعدد من العمليات داخل مصر استهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة.



وأضاف "صقر"، أن ما حدث هو انتصار للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، وهو ما يؤكد سير الدولة المصرية بخطي ثابتة نحو دحر الإرهاب والاقتصاص لشهداء مصر من أيدي الإرهاب، مؤكدا أنه حان الوقت للاقتصاص من هشام عشماوي فكان أحد أبرز المخططين لكثير من العمليات الإرهابية التى تمت على مدار السنوات القليلة الماضية.



وقدم "صقر" التحية لرجال المخابرات المصرية والجيش المصري الذين قدموا تضحيات عديدة، قائلا "إن الشعب المصري يدرك أهمية القبض على الإرهابي العشماوي".