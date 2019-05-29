الجيش السورى يدمر أوكارًا لإرهابيى جبهة النصرة بريف إدلب

دمرت وحدات من الجيش السورى أوكارًا لإرهابيى "جبهة النصرة" في بلدة كفر سجنة وقرية البارة بريف إدلب الجنوبى، وذلك ردًا على خرقهم المتواصل لاتفاق منطقة خفض التصعيد.م



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، أن وحدات من الجيش نفذت ضربات مركزة بالأسلحة المناسبة، طالت تحصينات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في بلدة كفر سجنة وقرية البارة إلى الشمال منها، بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن وقوع عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري بين قتيل ومصاب.



وفي سياق متصل، قتلت امرأة وأصيب ثلاثة مدنيين ووقعت أضرار نتيجة اعتداء الجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدة قمحانة ومدينتي سلحب والسقيلبية بريف حماة الشمالي.