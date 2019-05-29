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الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:45 ص

مد ساعات العمل بقلعة قايتباي بالإسكندرية بمناسبة عيد الفطر

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
أ ش أ
dostor.org/2647357

أعلن مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم مد ساعات العمل بقلعة قايتباي حتى الساعة السادسة مساء اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح متولي في بيان له، أن ذلك يأتي عقب موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بهدف الحرص علي إتاحة مزيد من الوقت حتي يتمكن العدد الأكبر من الزائرين للاستمتاع بالمعلم الأثري المهم.

وأضاف مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أن مد ساعات العمل بقلعة قايتباي ينفذ للعام الثالث على التوالي، ويأتي في إطار الاستعدادات لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر المبارك للاستمتاع بالمناخ الرائع في جنبات المعالم الأثرية.

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