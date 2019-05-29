6 اجتماعات هامة لـ"صناعة النواب" بعد العيد

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، عدة اجتماعات عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، حيث تعقد اللجنة 6 اجتماعات متتالية بدءًا من الأحد 9 يونيو وحتى الثلاثاء 11 يونيو، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.



حيث تعقد اللجنة اجتماعين الأحد 9 يونيو وتناقش خلالهم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.



كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الإثنين 10 يونيو لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.



ويوم الثلاثاء 11 يونيو تعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن بعض الموضوعات المتعلقة بالصناعة والاستثمار والتشابك بين بعض جهات الدولة.