استمرار توريد الذهب الأصفر لصوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن محصول القمح يبشر بالخير الوفير بمحافظة الشرقية، مشيدًا بانتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أن مراكز ومدن المحافظة شهدت حراكًا في عملية حصاد وتوريد الأقماح، حيث احتل مركز أبوحماد الترتيب الأول، وبلغ إجمالي توريد القمح فيه ٦٢.١٣٢ ألف طن و١.٣٧١كيلو من كمية الأقماح المحلية المورده لموسم ٢٠١٩، وجاء مركز أبوكبير في المركز الثاني لتوريد القمح بقيمه ٥٧.٣٩٦ ألف طن و٤.٢٧٤ كيلو، كما جاء مركز الزقازيق في المركز الثالث لتوريد القمح بإجمالي ٥٤.٢١٥ ألف طن و٢.٣٢٤ كيلو، أما مركز أولاد صقر فجاء في المركز الرابع بتوريد يبلغ ٢٠.٦٨٥ ألف طن و١.٠٦١كيلو، وجاء مركز منيا القمح في المركز الخامس ١٦.٩٦٥ ألف طن و٢.٦٧٧كيلو، وذلك منذ بداية موسم الحصاد وحتى أمس.



وأكد استمرار أعمال التوريد لشون وصوامع المحافظة من الجهات المختلفة، حيث استقبلت صوامع بنك التنمية والائتمان الزراعي ٥٧٧٧٣ ألف طن و٢٧١كيلو، واستقبلت شركة المطاحن شرق الدلتا ٢٥٨٩٦ ألف طن و٤٧٥كيلو وشركة المصرية لصوامع والتخزين استقبلت ١٨٨٦٨٦ ألف طن و١٤٦كيلو، واستقبلت شركة مطاحن شمال القاهرة ٩٣٠٤١ ألف طن و٢٣٠كيلو.



وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تحديد ١٢ نقطة تجميع بالإضافة إلى ٤ نقاط تجميع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن ٥١ صومعة وشونة وبنكر بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة بنكر العاشر من رمضان وزيادة قدرته الاستعابية، بالإضافة إلى اتباع الوسائل الصحيحة في التخزين للحفاظ على المحصول من الإهدار أو التلف.