الصين وكوبا تؤكدان ضرورة حل الأزمة في فنزويلا بالحوار

أكدت الصين وكوبا، اليوم الأربعاء، على ضرورة حل قضية فنزويلا عبر الحوار والتشاور بين الحكومة والمعارضة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي - إن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية وانغ يي، التقى اليوم نظيره الكوبي برونو رودريجيز، في العاصمة بكين، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات والعديد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على خطة للتشاور السياسي للسنوات الثلاث القادمة.



وأضاف كانغ أن إحدى القضايا التي بحثها الوزيران كانت الأزمة الفنزويلية، حيث اتفق الوزيران على أن القضية يجب أن تحل فقط عبر الحوار والتشاور بين الحكومة والمعارضة، والتأكيد على مبدأ عدم التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية.



وتابع كانغ أن وزيري خارجية الصين وكوبا أكدا أيضا أهمية إيجاد حل سلمي لقضية فنزويلا لحماية العدالة الدولية، وكذلك السلام والاستقرار فيها وفي المنطقة.



وتشهد فنزويلا منذ عدة أشهر أزمة دستورية عميقة، على خلفية إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في يناير الماضي، بدلا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.