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رياضة
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:43 ص

غاسبيريني باق مع أتالانتا لقيادته في مشاركته الأولى بدوري الأبطال

غاسبيريني
غاسبيريني
وكالات
dostor.org/2647351

أشارت تقارير صحافية الأربعاء، إلى أن مدرب أتالانتا، ثالث الدوري الإيطالي، جان بيار غاسبيريني رفض عرضا لتدريب روما مفضلا البقاء مع فريقه لقيادته الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي نجح في التأهل إليها للمرة الأولى في تاريخه.

وكان أتالانتا مفاجأة الموسم، وتوج جهوده بالتأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الذي بدأ قبل 111 عاما.

كما وصل أتالانتا الى نهائي كأس إيطاليا حيث خسر أمام لاتسيو صفر-2.

وأشارت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية الى أن غاسبيريني الذي يشرف على أتالانتا منذ يونيو 2016، وافق على توقيع عقد جديد مقابل 2،2 مليون يورو (2،4 مليون دولار) سنويا يمتد حتى يونيو 2022.

وتم تداول اسم غاسبيريني (61 عاما)، المدرب السابق لإنتر ميلان وباليرمو وجنوى، كبديل محتمل للمدرب الموقت لروما كلاوديو رانييري.

ونجحت إدارة النادي في إقناع غاسبيريني بالبقاء بعدما قدمت ضمانات بتدعيم التشكيلة وعدم بيع نجوم الفريق تحضيرا لخوض المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

وكان هجوم أتالانتا الاكثر غزارة تهديفيا خلال الموسم المنصرم بتسجيله 77 هدفا، أي أكثر بسبعة أهداف من يوفنتوس المتوج بلقب الدوري في الأعوام الثمانية الاخيرة، وذلك بقيادة الثلاثي المؤلف من الكولومبي دوفان زاباتا، الارجنتيني أليخاندرو داريو "بابو" غوميز والسلوفيني يوسيب إيليتشيتش.

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