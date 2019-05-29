استطلاع: توقعات بخفض أسعار الفائدة الرئيسية في سريلانكا بعد الأحد الدامي

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن البنك المركزي في سريلانكا يتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع يوم الجمعة، لدعم الاقتصاد بعد انخفاض السياحة والاستثمار في أعقاب تفجيرات عيد الفصح.



قال وزير المالية إيران ويكرميريتن لرويترز الأسبوع الماضي، إنه من غير المرجح أن تحقق سريلانكا هدفها للنمو الاقتصادي للعام بأكمله وهو 3-4٪ في أعقاب الهجمات بالقنابل.



توقع استطلاع أجرته رويترز، بتراجع النمو إلى أدنى مستوياته منذ نحو عقدين هذا العام.



يقول محللون إن الهجوم أضر بشدة بقطاع السياحة في سريلانكا - ثالث أكبر وأسرع مصدر للعملة الأجنبية في البلاد - في حين أن العديد من الشركات وضعت خطط الاستثمار والتوسع في الانتظار.



لم يقم البنك المركزي بعد بتقييم التأثير الاقتصادي لتفجيرات عيد الفصح، والتي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.