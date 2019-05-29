"ميديا سيت" الإيطالية تشتري حصة في قناة تلفزيونية ألمانية

ذكرت شركة "ميديا سيت" المملوكة لأسرة رئيس وزراء إيطاليا السابق وقطب الإعلام، سيلفيو برلسكوني، اليوم الأربعاء أنها اشترت حصة نسبتها 9.6 بالمئة في شبكة تلفزيون "بروسيبن سات"

الألمانية.



وقال بير سيلفيو برلسكوني، الرئيس التنفيذي لـ "ميديا سيت"، في بيان، إن الصفقة من شأنها تعزيز "علاقة العمل القائمة بين الشركتين".



وأضاف: "شراء حصة بشكل ودي في بروسيبن سات1. اختيار على المدى الطويل، يهدف إلى خلق قيمة بنظرة دولية بشكل متزايد".



وبير سيلفيو برلسكوني هو نجل سيلفيو برلسكوني.



وتُبثْ قناة "بروسيبن سات" في ألمانيا والنمسا وسويسرا وهي مدرجة على بورصة فرانكفورت.

و"ميديا سيت" هي أكبر مجموعة بث إعلامي خاصة في إسبانيا وإيطاليا وأسهمها مدرجة في بورصة ميلانو.