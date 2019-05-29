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الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:40 ص

"التجارة العالمية" تقبل شكوى الإمارات ضد قطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
dostor.org/2647347

وافقت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء، على قبول شكوى إماراتية ضد قطر جراء التدابير التي فرضتها الدوحة لحظر بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي، وقررت تشكيل لجنة محكمين من المنظمة للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من قطر على السلع الإماراتية.

وأكدت دولة الإمارات في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن لديها قناعة راسخة بأن هذه التدابير لا تتفق مع الالتزامات المنوطة بدولة قطر وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية والتي يتعين عليها الامتثال لها.

وأعربت الإمارات عن تتطلعها إلى العمل مع المحكمين وفقًا لقواعد المنظمة، وإثبات أن الإمارات تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء وسحب السلع الإماراتية في ظل التزامات قطر تجاه منظمة التجارة العالمية، حيث تأتي الإجراءات أحادية الجانب من دولة قطر ضد دولة الإمارات نتيجة إنهاء العلاقات الدبلوماسية على خلفية دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأوضحت الإمارات في بيانها، أن قطر قامت قبل الاجتماع الأخير لهيئة تسوية المنازعات المنعقد في 27 أبريل الماضي، بإلغاء ذلك الحظر بشكل جزئي، لكن وفقًا لقناعة الإمارات، فإن التصرفات الصادرة سابقًا عن قطر إضافة إلى التدابير الجارية، لا تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

وأكدت الإمارات، قناعتها بأن الإجراءات القطرية تنتهك المبادئ الأساسية للنفاذ إلى الأسواق وقواعد عدم التمييز التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية، وأن هذه الإجراءات القطرية تستهدف الإمارات ودولًا أخرى وتحديدًا المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، وهي الدول التي تسعى إلى حماية مصالحها الأمنية الأساسية في مواجهة دعم قطر المستمر للإرهاب والتطرف، ونشر خطاب الكراهية، والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.

وشدد البيان الإماراتي، على أن الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23 من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب.

وأوضحت الإمارات، أن الرفض القطري يكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية ومحاولة جر تلك المنظمات لحماية مصالحها فقط، مشيرة إلى أنه كان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية.

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