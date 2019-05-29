99 مدرسة تؤدي امتحان التاريخ إلكترونيًا بالإسكندرية

تفقد مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، سير العملية الامتحانية للصف الأول الثانوي بإدارة برج العرب برفقة محمد سليمان مدير عام الإدارة.



وأكد أن الطلاب أدوا امتحان التاريخ اليوم إلكترونيًا في 99 مدرسة من أصل 109 مدارس، في حين أن 10 مدارس فقط بالمحافظة أدى طلابها الامتحان ورقيًا، مما يؤكد تزايد نسب نجاح المنظومة بشكل كبير وفق تزايد أعداد المدارس التي تؤدي إلكترونيًا، حيث بدأ اليوم الأول كله ورقيًا ثم أدى الطلاب إلكترونيًا في 89 مدرسة وبعدها 93 حتى استقر عند الرقم 99 مدرسة بنسبة 91% من مدارس المحافظة.



بدأ "العجمي" جولته بزيارة مدرسة حسن عباس الرسمية لغات ومدرسة الزهراء الثانوية بنات، وتابع أعمال التوسعات بمدرسة حسن عباس حلمي الرسمية لغات لخفض الكثافات، كما تابع المدرسة المصرية اليابانية برج العرب 1، والمدرسة المصرية اليابانية برج العرب 2.