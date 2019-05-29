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فن
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:39 ص

إنجى المقدم: الأحداث الباقية من "ولد الغلابة" مليئة بالإثارة

الفنانة إنجي المقدم
الفنانة إنجي المقدم
أ ش أ
dostor.org/2647345

أعربت الفنانة إنجي المقدم عن سعادتها بنجاح مسلسلها الرمضاني "ولد الغلابة" المعروض في موسم رمضان الحالي، مؤكدة أن الأحداث القادمة من المسلسل ستكون مليئة بالإثارة والمتعة.

وقالت المقدم، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت العديد من ردود الفعل الجيدة من الجماهير حول شخصية "صفية" التي أدتها في المسلسل، موضحة أن من أهم عوامل نجاح المسلسل طاقم العمل المميز.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدي يُدعى عيسى يجسده أحمد السقا يعاني من الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها خلال الأحداث، وأبرزها حاجة والدته لجراحة عاجلة لزرع الكبد لإنقاذ حياتها، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلًا سائق لدى ضاحى، ومع تصاعد الأحداث يجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين عصابة تهريب المخدرات.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد ممدوح، وهبة مجدى، وإدوارد، وكريم عفيفى، وهادى الجيار، وصفاء الطوخى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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