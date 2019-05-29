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الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:39 ص

فرج عامر يشيد بتنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي في البحيرة

المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
محمد الشريف
dostor.org/2647344

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بتحرك الحكومة لتنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، بإجمالي طاقة مضافة 87 ألف م3يوم، بتكلفة 513 مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحي، بإجمالي طاقة استيعابية 100 ألف م3يوم، بتكلفة مليار و265 مليون جنيه.

وقال "عامر" إن المشروعات الجديدة تتضمن استكمال توسعات محطة مياه كفر الدوار وشبكاتها، بطاقة (43 86) ألف م3يوم، بتكلفة 330 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة نهاية شهر يونيو المقبل، ومن الشبكات نهاية شهر ديسمبر 2019، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه شبراخيت، بطاقة 34 ألف م3يوم، بتكلفة 123 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر يونيو المقبل، وجارٍ تسليم محطات مياه المجد ورأس كاوتش، بطاقة 10 آلاف م3يوم، بتكلفة 60 مليون جنيه.

ولفت رئيس لجنة الصناعة الى أنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات صرف صحي إدكو، بطاقة (20 40) ألف م3يوم، بتكلفة 370 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وتوسعات صرف صحي كفر الدوار، بطاقة (40 100) ألف م3يوم، بتكلفة 760 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد محطة صرف صحي أبوالمطامير، بطاقة 20 ألف م3يوم، بتكلفة 135 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعًا حتى نهاية شهر يونيو 2020.

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