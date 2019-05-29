"الري" تبحث إنشاء وحدة الحسابات المائية لترشيد الاستهلاك

اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة مكافحة الفساد مع أعضاء اللجنة، وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووضع آليات التنفيذ.



كما اجتمعت رئيس القطاع مع استشاري منظمه الفاو في روما، بحضور المهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائيـة، وذلك لمناقشة استخدام التقنيات الحديثة في إدارة وتخطيط الموارد المائية وفقا لاستخدام قاعده البيانات الفاو الخاصة بإنتاجية المياه، وذلك مناقشة جهود القدرة فيما يتعلق بإنشاء وحدة الحسابات المائية.



كما تم استعراض مفاهيم التخطيط المركزي لمشروعات تطوير الري الحقلي وللتحول من الري بالغمر للري الحديثة في الأراضي القديمة، لترشيد استهلاك المياه في مواجهة زيادة الاستخدامات الحالية من زراعة وصناعة ومياه للشرب.