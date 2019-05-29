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عالم
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:32 ص

كوريا الجنوبية فى أزمة بسبب هواوى الصينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكي
dostor.org/2647336

بعد أقل من أسبوع من إدراج شركة هواوي الصينية من قبل الولايات المتحدة على القائمة السوداء، قام أكثر من 100 من السياسيين وكبار رجال الأعمال في كوريا الجنوبية، بجولة في مقر شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة وحرمها الجديد الفخم خارج مدينة شنتشن.

وشاهد المديرون التنفيذيون من شركات مثل Samsung Electronics عروضًا من الروبوتات عالية السرعة ومحاكاة المدن الذكية، التي تعمل من الجيل التالي من معدات شبكات الجيل الخامس من Huawei.

وكان الحدث جزءًا من منتدى تدعمه سيول يهدف إلى بناء روابط تقنية أكثر تشددًا بين الصين ورابع أكبر اقتصاد في آسيا.

إن الحملة ضد شركة Huawei، والحرب التجارية الأمريكية - الصينية الأوسع نطاقًا، قد وضعت كوريا الجنوبية المدفوعة بالتصدير في مأزق مألوف، وقع بين حليفها الأمني المهم وأكبر شريك تجاري لها.

وتقوم شركات التكنولوجيا العالمية الرئيسية بتعليق مبيعات قطع الغيار والبرامج إلى الشركة الصينية، كما تؤجل عدة شركات للهاتف المحمول إطلاق هواتف Huawei الجديدة، لكن في كوريا الجنوبية، قال مسئولون تنفيذيون وسياسيون إنهم يرون بدائل قليلة، لممارسة الأعمال التجارية مع الصين كالمعتاد.

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