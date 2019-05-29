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سياسي
الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:31 ص

وكيل النواب بعد استلام هشام عشماوي: الدولة تنتصر لدم الشهداء

النائب سليمان وهدان،
النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
dostor.org/2647335

أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، باستلام مصر للإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، مؤكدا أن الدولة المصرية ستعاقب كل من تسبب في إراقة الدم المصري وتنتصر لدم الشهداء.

وأوضح "وهدان" في بيان صحفي له، أن هشام عشماوي الذي شارك وخطط في قتل النائب العام المستشار هشام بركات وأيضا شهداء الواحات البحرية والفرافرة سيلقى جزاءه وسيحاسب على كل جرائمه، مؤكدًا أن ما حدث هو انتصار لإرادة هذا الوطن.

وأضاف وكيل النواب أن الرئيس السيسي أوفى بوعده عندما ذكر في الندوة التثقفية للقوات المسلحة أننا سنحاسب عشماوي على ما قام به ولن نترك دماء شهدنا على الأرض، مشيدا بدور اللواء عباس كامل والمخابرات العامة في استلام عشماوي.

وأكد" وكيل النواب" أن الشعب المصري لديه ثقة كاملة فى القيادة السياسية والتى استطاعت تثبيت أركان الدولة المصرية والقصاص لحق الشهداء الأبرار من الجماعات الإرهابية، مضيفا أن عشماوي تسبب في إيذاء كبير للشعب المصري والليبي، حيث شرد كثيرًا من الأسر وقتل العديد من المواطنين، وجند العديد من الشباب ونقلهم إلى سوريا والعراق.

وتسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، والتقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

واُتهم "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.

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