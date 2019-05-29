توسك: ليس بالضرورة أن يكون رئيس المفوضية مرشحا على القوائم الحزبية

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، إن المرشح لمنصب الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية ليس بالضرورة أن يكون مرشحا على القوائم الحزبية الرسمية، أو مرشحا رئيسيا لأحد الأحزاب، في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي.



وذكر توسك عقب اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي تمت فيه مناقشة عملية الترشيح لا الأسماء المرشحة: "لا يمكن أن يكون هناك تلقائية" في الاختيار، ولا يمكن استبعاد أي شخص كونك مرشحا رئيسيا ليس مبررا لاستبعادك على العكس من ذلك، يمكن أن تزيد فرصك".



وأردف توسك قائلا، إن اثنين على الأقل من مناصب الاتحاد الأوروبي يجب إسنادهما لامرأة، مستشهدًا بـ"أغلبية واضحة للغاية" من الدعم من قبل قادة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن: "هذه على الأقل هي خطتي وأيضًا طموحي الشخصي".