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الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:33 ص

نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع مسئول إيرانى سبل إنقاذ الاتفاق النووى

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
أ ش أ
dostor.org/2647261

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، مع مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية طهران، آخر المستجدات في ما يحيط بالاتفاق النووي.

وقال ريابكوف - الذي وصل إلى طهران اليوم لبحث مصير ومستقبل الاتفاق النووي الذي وقعته طهران وسداسية الوسطاء الدوليين - قوله إن زيارته لطهران تهدف إلى التشاور مع المسؤولين الإيرانيين حول الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018، وإعادتها فرض عقوبات غير مسبوقة على إيران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوصي الجانب الإيراني مؤخرا بالتمسك بهذا الاتفاق، وعدم الإخلال ببنوده لأن العالم سينسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول من تجاهلته وانسحبت منه، وسيحمل طهران مسئولية ذلك وتبعاته.

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