اليوم.. "تشريعية البرلمان" تناقش موازنات الهيئات القضائية

تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 20202019.



وتبحث اللجنة خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202019، وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء.



وتنظر قرار رئيس الجمهورية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022، والموقع بتاريخ 2018423.



ويذكر أن لجنة الخطة والموازنة انتهت من مناقشة موازنات كافة الوزراء خلال عقد جلسات خلال الأسابيع الماضية وتم الانتهاء من جمع كافة التوصيات والملاحظاتها التي أبدتها اللجنة حول موازنة مل قطاع أو جهة أو هيئة أو وزارة بالدولة.