"دينية البرلمان" تنتهي من مناقشة قانون تنظيم الخطابة

قال النائب محمد شعبان، مقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، إن اللجنة الدينية انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل، وينقصه التقرير النهائي الخاص به والذي سيتم إرساله لأمانة المجلس لتحديد موعد لإدراجه على جدول الجلسات العامة للتصويت عليه.



وأكد شعبان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون ينظم عملية إلقاء الخطابة سواء في المنابر أو في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، والتأكيد على تشكيل لجان من الأزهر، والأوقاف، والكنيسة، والإفتاء، لإصدار تصاريح لرجال الدين للسماح للظهور على وسائل الإعلام، بجانب المعايير التي سيتم الأخذ بها أثناء إجراء الاختبارات.



وكشف أن الرخصة مدتها سارية لثلاث سنوات قابلة للتجديد في حالة الالتزام، بشروط الحصول على الجنسية المصرية، والإلمام بثقافة المجتمع ومعرفة الأعراف، وعدم الانتماء لأي أحزاب لها هوية دينية تم حظرها بحكم محكمة، وأن تكون له مدونات ومؤلفات تحدد طريقة تفكيره وثقافته.