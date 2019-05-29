نمو الاقتصاد السويدي خلال الربع الأول مدفوعا بارتفاع الصادرات

نما الاقتصاد السويدي بنسبة أكبر من المتوقع خلال الربع الأول، وذلك يرجع إلى ارتفاع الصادرات، مما أدى لحدوث توازن في ظل تراجع الانفاق الاستهلاكي والاستثمارات.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء السويدي القول اليوم الأربعاء إن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 6ر0% خلال الربع الأول.



وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 2ر0%.



ويتوقع البنك المركزي السويدي نمو الاقتصاد خلال العام بنسبة 7ر1%.



وكان مؤشر ثقة المستهلكين السويدي قد انخفض لأدنى مستوى له منذ ستة أعوام في مايو الجاري، في ظل شعور المواطنين بالتشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي والحالة العامة للبلاد.



ويرى المواطنون أن قدرتهم الشرائية تراجعت في ظل انخفاض العملة المحلية الكرونه هذا العام، في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة لأكثر من صفر مجددا.



وقد ارتفعت قيمة الكرونه بنسبة 2ر0% لتسجل 69ر10 أمام اليورو في التعاملات الصباحية.