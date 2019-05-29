"فيسبوك" و"تويتر" يحذفان آلاف الحسابات الوهمية لارتباطها بإيران

أعلن موقعا "فيسبوك" و"تويتر" إغلاق حسابات استخدمت في حملة إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام عبر انتحال هويات شخصيات ومؤسسات إعلامية وسياسيين وغيرهم.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن "فيسبوك" أزال 51 حسابا و36 صفحة و7 مجموعات و3 حسابات على موقع (إنستجرام) للصور بعد تلقيه معلومة من شركة "فايرآي" للأمن الإلكتروني وتحقيقه فيها.



بدوره، أعلن "تويتر" أنه أزال مطلع الشهر الجاري شبكة مكونة من 2.800 حساب غير حقيقي، من دون أن يكون أي من مسؤوليه على اطلاع على نتائج تحقيق "فايرآي" التي نشرت أمس.



وقالت متحدثة باسم (تويتر) إن "تحقيقاتنا في هذه الحسابات مستمرة"، رافضة أي نقاش في التفاصيل حتى الانتهاء من تحليل المعلومات.



ووفقًا لشركة "فايرآي" ومقرها كاليفورنيا، فإن شبكة حسابات باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيات متعددة تم تشغيلها للترويج للمصالح السياسية الإيرانية.