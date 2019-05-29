العراق يحكم على تونسي داعشي بالإعدام بعد 4 فرنسيين

أصدرت محكمة عراقية اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام على تونسي، أدين بالانتماء إلى تنظيم داعش في العراق.



يأتي هذا عقب اعلان العراق انها حكمت بالاعدام على اربع فرنسيين بنفس التهمة.



فيما أعلنت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أنها تكثف الجهود لتجنيب 4 من مواطنيها أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في العراق، على خلفية انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.



وبحسب وكالة أسوشييتد برس، فإن حكومة باريس لم تبذل أي جهد لاستعادة الفرنسيين الملتحقين بصفوف "داعش"، بمن فيهم الأربعة الذين صدرت أحكام بحقهم الأسبوع الحالي.



وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، موقف بلاده بشأن مواطنيها المنضمين إلى "داعش".

وقال في تصريح لإذاعة "فرانس ـ إنتر" المحلية، إن "الإرهابيين الأربعة يجب أن يُحاكموا في مكان ارتكابهم الجرائم".



وأضاف مستدركا: "نحن نضاعف الجهود لتجنيبهم عقوبة الإعدام".



كما أعلنت الخارجية الفرنسية أنها تحترم السيادة العراقية، لكنها تعارض حكم الإعدام، في أي وقت، وفي أي مكان.