الصين: واشنطن ليست مؤهلة لإصدار تقييمات على عملات الدول

قال لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إن الصين تأمل ألا تجري الولايات المتحدة تقييمات من جانب واحد لأسعار عملات الدول الأخرى، مضيفا أن الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها من إصدار مثل هذه الأحكام.



جاءت تصريحات لو ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي يومي حول تقرير وزارة الخزانة الأمريكية للكونجرس، بأن تسعة شركاء تجاريين رئيسيين بما في ذلك الصين يحتاجون إلى عن كثب على ممارسات عملاتهم.



يأتي هذا في اعقاب إدراج الإدارة الأمريكية شركة هواوي على القائمة السوداء، وهو ما كلف اقتصادات هذه الشركة من المعاناة الكثيرة، كما فرضت الإدارة الأمريكية المزيد من التعقيدات حول التعريفة الجمركية.