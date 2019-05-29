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الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:08 ص

زيادة ملحوظة في إجمالي الاحتياطات الدولية في غانا

غانا
غانا
أ ش أ
dostor.org/2647225

شهد إجمالي الاحتياطات الدولية في غانا زيادة ملحوظة بنسبة 32.8% اعتبارا من أبريل 2019 مقارنة بآخر رقم مسجل في نهاية ديسمبر 2018 وذلك بسبب الأسعار المواتية لصادرات البلاد الرئيسية إلى السوق الدولية.

وقال أرنست أديسون محافظ بنك غانا، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السياسات المالية، إنه مع نهاية شهر أبريل 2019، بلغ إجمالي الاحتياطات الدولية 9.3 مليار دولار أمريكي، موضحا أن الزيادة كانت نتيجة لتحركات أسعار النفط والذهب والكاكاو.

وأضاف أديسون، وفقا لصحيفة (غانا جارديان) على الإنترنت، أن الاحتياطيات الإجمالية الدولية ارتفعت إلى 9.9 مليار دولار مع نهاية شهر مارس 2019 من 7.0مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، ومع ذلك، ألغت الديون المتراكمة في قطاع الطاقة 600 مليون دولار من الاحتياطيات في أبريل الماضي.

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