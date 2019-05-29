كليفيرلي: خروج بريطانيا دون صفقة غير مفضل

قال جيمس كليفرلي أحد المرشحين المحافظين الذين يتنافسون على منصب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن بريطانيا يمكنها أن تتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا صفقة، لكنها ليست النتيجة المرجوة منه.



قال كليفيرلي، وهو وزير في بريكست ونائب رئيس سابق للحزب، إن مجلس العموم سيبذل قصارى جهده لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنه يفضل أن تترك البلاد باتفاق مع بروكسل.



قال "مهمتي في الحكومة هي التأكد من أننا يمكن أن نترك دون اتفاق"، "لا تزال هذه واحدة من الوجهات النهائية لهذه العملية، ولكنها ليست وجهتي المفضلة ".



أضاف، "ما سيكون عليه هو مستوى إضافي من عدم اليقين والصعوبة في وقت يمكننا القيام به دون ذلك، (لكن) يمكننا إطلاقًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".