زيادة الرحلات البحرية لمنطقة دلتا الدانوب برومانيا

توقع كاتلين تيبوليك رئيس جمعية إدارة الوجهات السياحية لدلتا نهر الدانوب برومانيا وصول أكثر من 60 ألف سائح إلى دلتا الدانوب هذا العام تجلبهم سفن الرحلات البحرية من ألمانيا والنمسا وفرنسا.



وقال تيبوليك إن نوعية هؤلاء السياح من الأشخاص الذين يفهمون خصوصية الدانوب وما تنطوي عليه التعددية الثقافية والتنوع البيولوجي للمنطقة وهي أكبر دلتا نهرية في أوروبا.



وأضاف المسؤول، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، أن الجهات المعنية في مجال السياحة تعمل على توسيع دائرة الرحلات البحرية "كروز" إلى المنطقة من دول أخرى ومنها السوق الأوكراني، مع تطوير البرامج السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين المهتمين بدلتا الدانوب مشيرا إلى أن عدد السياح الذين زاروا مقاطعة تولسيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 زاد بنسبة 77% مقارنة بنفس الفترة في عام 2017.