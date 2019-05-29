زيادة عدد الأجانب في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية زيادة في عدد الأجانب المقيمين في هذا البلد الآسيوي بنسبة 9% تقريبا العام الماضي، كما زاد عدد العمال الأجانب المقيمين بصورة غير مشروعة بنسبة 15%.



وأفادت بيانات صادرة عن وزارة العدل، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، بأن مليونين و367 ألفا و607 أجانب يقيمون في البلاد اعتبارا من نهاية عام 2018 بزيادة نسبتها 8.6% عن عام سابق.



ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الأجانب، بما فيهم المقيمون لفترة قصيرة، في عدد سكان البلاد إلى 4.57% العام الماضي مقارنة بنسبة 3.5% في عام 2014، وبعبارة أخرى فإن ما بين 4 – 5 من كل 100 من السكان في كوريا الجنوبية هم من الأجانب.