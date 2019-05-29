ارتفاع تكاليف الاقتراض في إيطاليا

ارتفعت تكلفة ديون ايطاليا لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء، حيث دعا نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني البنك المركزي الأوروبي إلى ضمان الدين الحكومي من أجل الحفاظ على عائدات السندات منخفضة.



منذ أن فاز حزبه بنسبة 34٪ في تصويت البرلمان الأوروبي يوم الأحد في إيطاليا، كثف سالفيني من وعوده لخفض الضرائب والدعوة إلى وضع قواعد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف الأسواق المالية التي تخشى أن تؤدي خططه إلى رفع الدين العام الضخم لإيطاليا. ارتفعت عائدات السندات الحكومية الإيطالية إلى ثلاث نقاط أساس عبر المنحنى، حيث ارتفع سعرها في 10 سنوات إلى أعلى مستوى في اليوم عند 2.73٪.



قال اثنان من مسئولي منطقة اليورو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن من المرجح أن تبدأ المفوضية الأوروبية خطوات تأديبية ضد إيطاليا في 5 يونيو بسبب ارتفاع مستويات الديون والعجز الهيكلي في البلاد، والتي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي.