نائب عراقي: واشنطن ليست في موقع قوة لإرغامنا على تنفيذ العقوبات على إيران

أكد النائب عن تحالف (الفتح) العراقي حامد الموسوي اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ليست في موقع قوة لإرغام العراق بتنفيذ ما تريده من عقوبات على إيران، وأن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الطاقة التي تصل إليها من طهران على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة.



وقال الموسوي -في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "الموقف الأمريكي جاء بعد الضغوط العراقية من قبل الرئاسات الثلاث بشكل مباشر لاستثناء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران"، مشيرا إلى بلاده ستكون المتضرر الأول من تلك العقوبات أن التزم بها لأن ثلث الطاقة التي يستخدمها العراق إما أن تكون باستيراد مباشر من طهران أو عن طريق استيراد غاز لتشغيل المحطات.



وأضاف أن "العراق لن يكون ابدا منطلقا للعدوان على دول الجوار، أو أن يقدم مصلحة دول أخرى على مصلحة شعبه ".



كانت واشنطن قد قررت إعادة فرض عقوباتها على إيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران و"السداسية" الدولية.

