محمد صلاح: أتمنى التسجيل في شباك توتنهام بنهائي أبطال أوروبا

أعرب النجم المصري محمد صلاح ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن أمله في التسجيل في شباك فريق توتنهام بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وقال صلاح -في تصريح نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء، "أتمنى أن أتمكن من لعب المبارة كاملة هذه المرة، فأنا متحمس للغاية"، كما أعرب عن أمنيته في أن يتمكن فريقه من تصحيح ما حدث الموسم الماضي، وتحقيق نتيجة جيدة والفوز بالبطولة.



وكان صلاح قد خرج من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا العام الماضي أمام ريال مدريد بعد حوالي نصف ساعة لإصابته في الكتف بعد احتكاك مع مدافع الفريق المنافس سيرجو راموس، ما ساهم في خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وخسارة اللقب الذي طال انتظاره.