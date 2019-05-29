الطيران الدولي: توقف طائرات بوينج ماكس 737 حتى أغسطس

قال ألكساندر دي جونياك المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ورئيس مجموعة شركات الطيران اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) يتوقع أن يستغرق الأمر حتى أغسطس قبل عودة شركة بوينج 737 MAX للخدمة مضيفا أن القول النهائي بشأن التوقيت يقع على عاتق المنظمين.



تم وقف الطائرة 737 MAX على مستوى العالم في مارس بعد أن تسبب حادث تحطم في إثيوبيا في مقتل جميع الأشخاص الـ 157 على متنها، وهو ثاني حادث تحطم قاتل في خمسة أشهر.



وأضاف للصحفيين في سول: "لا نتوقع شيئًا قبل 10 إلى 12 أسبوعًا من العودة إلى الخدمة". "لكنها ليست أيدينا. هذا في أيدي المنظمين ".



وأوضح أن اتحاد النقل الجوي الدولي يخطط لتنظيم قمة مع شركات الطيران والهيئات التنظيمية والشركة المصنعة في غضون 5 إلى 7 أسابيع لمناقشة ما هو مطلوب لـ 737 MAX للعودة إلى الخدمة.



قالت مصادر لرويترز إن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تتوقع الموافقة على عودة الطائرة إلى الخدمة في أواخر يونيو، وقد أبلغ ممثلو هيئة تنظيم الطيران الأمريكية أعضاء وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي خاص الأسبوع الماضي.