الليلة.. "الإسلام في روسيا" بالمركز الثقافي الروسي

ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، معرضا للصور الفوتوغرافية، مساء اليوم، تحت عنوان "الإسلام في روسيا".



يعد الإسلام ثاني أكبر دين في روسيا، ويمثل المسلمون ما بين 7% إلى 15% من الروس، كما أن الإسلام مُعترف به بموجب القانون الروسي، ومن قِبَل القيادات السياسية باعتباره واحدا من الديانات التقليدية في روسيا، وهو جزء من التراث التاريخي الروسي، ومدعوم ماليا من قبل الحكومة الروسية.



ويعود موقف الإسلام كدين رسمي في روسيا، جنبا إلى جنب مع المسيحية الأرثوذكسية، إلى عهد الإمبراطورة "كاثرين الثانية" التي مولت رجال الدين الإسلامي، ومنحتهم المنح الدراسية من خلال جمعية "أورينبورج".



جدير بالذكر أن تاريخ الإسلام في روسيا يشمل فترات من الصراع بين المسلمين والأغلبية الأرثوذكسية، وكذلك فترات من التعاون والدعم المتبادل، فبعد سقوط النظام القيصري، أعلن الاتحاد السوفياتي سياسة إلحاد الدولة التي أعاقت ممارسة الإسلام وأدت إلى إعدام وقمع الكثير من القادة المسلمين، وفي أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، استعاد الإسلام مساحة مرموقة ومعترف بها قانونا في السياسة الروسية.