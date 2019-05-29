الاحتلال يبعد شابا مقدسيا عن المسجد الأقصى لأسبوعين

قررت شرطة الاحتلال، إبعاد شاب مقدسي عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، اليوم الأربعاء، بأن شرطة الاحتلال قررت الإفراج عن الشاب محمد شحادة بكفالة طرف ثالث بقيمة ألف شيقل، وإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يومًا.



يذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب شحادة من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى يوم أول من أمس الاثنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، مواطنا وداهمت منزلا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مازن الأطرش، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما فتشت منزل الاسير المحرر شكري مجاهد في منطقة الجلدة بمدينة الخليل، وعبثوا بمحتوياتها.