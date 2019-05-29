الحكومة الفنزويلية تقرّ بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد

اعترفت الحكومة الفنزويلية، الثلاثاء، بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد، بإعلانها أن معدل التضخم وصل في 2018 إلى 130،060%، وأن إجمالي الناتج المحلي قد تراجع إلى النصف من 2013 إلى 2018.



وبعدما امتنع طوال ثلاثة اعوام عن نشر ارقام الاقتصاد الكلي، أشار البنك الفنزويلي المركزي إلى أن التضخم بلغ 274،4 % في 2016، و862،6% في 2017 و130،060.2% في 2018.



وتفيد أرقام البنك المركزي الفنزويلي أن اجمالي الناتج المحلي قد تراجع بنسبة 47،6 % بين 2013 و2018. ويُحتسب تراجع اجمالي الناتج المحلي حتى الربع الثالث من 2018.



إلا أن هذه الأرقام بعيدة عن تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يقدر معدل التضخم في فنزويلا ب 1،370،000% في 2018. ويتوقع تضخما يصل إلى 10 ملايين بالمئة في نهاية العام الجاري.



وحملت الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تشهدها البلاد، أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي على الهجرة منذ 2015، كما تقول الأمم المتحدة. وفي الفترة الأخيرة، ازداد الوضع تعقيدا من جراء التوترات السياسية الناجمة عن الصراع على السلطة بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو.