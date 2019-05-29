ختام فعاليات "ليالي رمضان" الثقافية والفنية بشارع المعز

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة حفل ختام فعاليات "ليالي رمضان" الثقافية والفنية، برئاسة الدكتور أحمد عواض، بالمسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي، في شارع المعز، وسط حضور جماهيري كبير.



وقدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بالإسكندرية، خلال الحفل بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والتراثية والدينية وهي "محمد يا رسول الله" أداء المجموعة، "لأجل النبي" أداء باسم عبد الحميد، "يا حبايب مصر" غناء ردينا السيد، "يا اسكندراني" أداء مايكل عادل، "يا أهل الهوى" غناء أنغام شوقي، "ليالي الشوق" أداء السيد عطية، "ما بلاش اللون ده معانا" غناء محمد صبحى.



واختتمت الفرقة فقرتها بميدلي "عمار يا إسكندرية"، "بين شطين ومية"، "على شط بحر الهوا"، أداء المجموعة.

