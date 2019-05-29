زاخاروفا تنتقد مطالبة الرئيس الأوكراني بعدم التحدث بالروسية

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مطالبة النواب المحليين الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي بعدم التحدث بالروسية.



وأعربت زاخاروفا عن دهشتها لمطالبة النواب المحليين في لفوف غربي أوكرانيا، زيلينسكي بعدم التحدث باللغة الروسية في خطاباته، لأن هذا حسب رأيهم، "خروج عن القانون" وينتهك حقوق المواطن في البلاد.



واعتبرت زاخاروفا أن تحدث زيلينسكي دائما باللغة الروسية أثناء حملته الانتخابية لم يؤثر على انتخابه، وهذا دليل على أنه لا أحد بحاجة لهذا القانون في أوكرانيا.



وأضافت "لقد صوت 13.5 مليون مواطن في أوكرانيا لصالح الشخص الذي يتحدث في حياته اليومية وأثناء عمله، وخلال الحملة الانتخابية باللغة الروسية، وما يثبت هذه الحقيقة الدامغة أن القانون البغيض بشأن اللغة لا يهم أي شخص باستثناء القوميين المتطرفين".