روسيا ودمشق تحثان الأمم المتحدة للتأثير على واشنطن للانسحاب المبكر من سوريا

دعت روسيا وسوريا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى اتخاذ موقف مبدئي في التأثير على الولايات المتحدة من أجل الانسحاب المبكر للقوات الأمريكية من سوريا.



وقال بيان لمقرري التنسيق المشترك الروسي السوري، "نحث المجتمع الدولي والهياكل المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية على اتخاذ موقف مبدئي في التأثير على الولايات المتحدة لمعالجة مسألة انسحابها المبكر من الأراضي السورية المحتلة بشكل غير قانوني من قواتها التي تدعم التنظيمات غير القانونية وتعيق استعادة الحياة السلمية في سوريا".



وأضاف البيان "كما نحث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية ضد سوريا.. فمثل هذه التدابير التقييدية لا تفضي إلى حل المشاكل الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الملحة في سوريا".



تجدر الإشارة إلى أن العقوبات تعرقل شراء الأدوية والمواد الخام المستخدمة لصناعتها، والمعدات الطبية، وتعقد توريد معدات الإصلاح والبناء لاحتياجات استعادة الحياة السلمية.



وكان رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات أستانا، بشار الجعفري، قد وصف نهاية الشهر المنصرم، عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دمشق بالإرهاب الاقتصادي.



وفي سياق الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية، كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 19 ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا.