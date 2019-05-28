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القاهرة : الأربعاء 29 مايو 2019
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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:45 م
صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص
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صلاة التراويح
عدسة : علاء أحمد
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