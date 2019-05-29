الصين: ضبط 57 كيلو مخدرات

ذكرت الشرطة المحلية اليوم الاربعاء، أن الشرطة في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين احتجزت 6 مشتبه بهم لتهريب المخدرات وصادرت حوالي 57 كجم من المخدرات.



وتلقت الشرطة في محافظة يونغ بينغ بولاية دالي باي ذاتية الحكم، معلومات في أبريل الماضي تفيد بأن ثلاث مركبات متجهة الى مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين عبر دالي يشتبه في تهريب المخدرات.



وفي 21 مايو، اعترضت الشرطة المركبات على طريق سريع واعتقلت المشتبه بهم. وتم ضبط ما مجموعه 49.87 كجم من الميثامفيتامين و7 كجم من الهيروين في المركبات.



ومازال يجري المزيد من التحقيق.



وتعتبر يوننان جبهة رئيسية في معركة الصين ضد جريمة المخدرات، حيث يحدها مثلث الذهب المعروف بإنتاج المخدرات والاتجار به.