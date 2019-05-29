الغزواني: الانتخابات الرئاسية بموريتانيا تمثل منعطفا حاسما

قال وزير الدفاع الموريتاني السابق الفريق أول محمد ولد الغزواني مرشح الأغلبية الحاكمة في موريتانيا للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم "تمثل منعطفا حاسما" في تاريخ البلاد، موضحا أن هذه الانتخابات ستشهد لأول مرة تناوبا سلميا على السلطة بين رئيسين منتخبين، ولفت إلى تمسك الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز بالدستور نصا وروحا.



وأضاف المرشح الرئاسي الموريتاني -في برنامجه الانتخابي اليوم الأربعاء- أن الاستحقاق الانتخابي يأتي في ظرف اجتمع فيها عوامل زعزعة الاستقرار في كثير من البلدان، لا سيما في منطقة الساحل الإفريقي.



وتابع "إن انتخابات الرئاسة المقررة يوم الثاني والعشرين يونيو المقبل تعتبر منعطفا تاريخيا باعتبار ما نتطلع إليه من استغلال لموارد طبيعية جديدة، تطرح التحديات قدر ما تتيح من الفرص".



وأكد ولد الغزواني أن برنامجه الانتخابي "يتصدر التعليم والعدالة الاجتماعية أولوياته، ويمنح مكانة متميزة لإرساء دولة قوية وعصرية تخدم المواطن ضمن مناخ سياسي هادئ، ومؤسسات قوية، وإدارة فاعلة".