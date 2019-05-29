مقتل 7 أشخاص وتضرر 200 ألف بسبب الأمطار الغزيرة جنوبي الصين

أعلنت منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين مصرع 7 أشخاص وتأثر ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة هذا الأسبوع.



وذكرت إدارة الطوارئ لمنطقة قوانغشي –في بيان اليوم الأربعاء - أن العواصف المطيرة أثرت على 21 محافظة في 7 مدن بالمنطقة، موضحة أن الطقس السئ تسبب في وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 وفقدان 2 مع تضرر أكثر من 9170 هكتارا من المحاصيل وانهيار 185 منزلا.



وأضافت الإدارة أن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عن الطقس السيئ بلغت 59ر133 مليون يوان (3ر19 مليون دولار).



وقوانغشي مقاطعة في أقصى الجنوب الصيني وترتبط بحدود مع فيتنام ولها شريط ساحلي على خليج تومكن؛ حيث تحظى المقاطعة بجمال طبيعي أخاذ ومناظر بديعة تمتعها بطبيعة فاتنة وجبال خضراء تكتنف نهر لي الذي يشق المقاطعة.



ومناخها شبه استوائي معتدل شتاء وحار رطب صيفا، وعاصمة المقاطعة هي مدينة ناننغ.