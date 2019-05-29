برهم صالح: نرفض أي عمل عسكري يتجاوز الحدود العراقية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح الاربعاء ضرورة حماية السيادة العراقية ورفض أي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية.



وقال الرئيس العراقي من تركيا خلال اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إن "ضمان الأمن المشترك يأتي من خلال التنسيق بين البلدين وبلدان المنطقة"، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية.



وأوضح البيان: "ناقش الرئيسان التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخرا، وتم التأكيد على أهمية التعاون واعتماد الحوار البناء بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة والابتعاد عن لغة التهديدات والاستفزاز وبما يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي".



كما تناولت المباحثات "استعراض العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيزها بما يوسع آفاق التعاون المشترك".



حضر المباحثات وزيرا خارجية البلدين ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض ورئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان.