حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 29 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجدى قالت:



مهنيًا: تشعر ببعض التعب والارباك، لا تتوتر ولا تسبب لنفسك الاحراج، كُن حذرًا لأن الأجواء تنذر بمشادة كلامية كبيرة أو مواجهة شرسة مع أحد المقرَّبين.



عاطفيًا: قد تعود مشاكل قديمة إلى الظهور مجددًا على الساحة، فتكون غير راضٍ عما يحصل معك وينتابك شعور بأن ثمة شخصاً وراء كل ذلك.



صحيًا: إذا شعرت أن دقات القلب غير منتظمة وأن تنفسك صعب، بادر فورًا إلى عرض نفسك على طبيبك لتعرف الأسباب وراء ذلك.

