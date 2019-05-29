بولتون: إيران زرعت ألغام بحرية للهجوم على ناقلات الإمارات

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأربعاء، إنه بالتزامن مع الهجمات على الناقلات في خليج عمان والاعتداء بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية في السعودية، كان هناك هجوما فاشلا على ينبع أيضا.



وأضاف بولتون، من الواضح أن الهجوم على الناقلات قبالة ساحل الإمارات كان بألغام بحرية زرعتها إيران.



وتابع: أن الحكومة الأمريكية تتشاور عن كثب مع حلفائها في المنطقة، ونحاول أن نتحلى بالمسؤولية في ردنا على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج.



كما قال: نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية وأمريكا متفقون بشأن الأولويات وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية.



جاءت تصريحات بولتون اليوم الأربعاء في جلسة مع صحفيين في السفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية دبي.