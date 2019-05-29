حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 29 مايو 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تبدأ نهارك بطريقة فعالة وحماسية تتمتع بسرعة الخاطر وتستوعب وتتقدم وتكسر الروتين وتسبق غيرك في الامتحانات والأسئلة الصعبة والمواقف المحرجة.



عاطفيًا: تدافع عن قضية حق أو تقابل بتجاهل أو اعتراض من قبل الشريك، انتبه من المناورة، وكن حذرًا في علاقتك العاطفية.



صحيًا: الوضع الصحي المتردي الذي عانيته في الآونة الأخير يمكن أن يتجدد في حال خالفت التعليمات الطبية وتخلفت عن تناول أدويتك.



