الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:08 ص
حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 29 مايو 2019
dostor.org/2647121
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:
مهنيًا: تبدأ نهارك بطريقة فعالة وحماسية تتمتع بسرعة الخاطر وتستوعب وتتقدم وتكسر الروتين وتسبق غيرك في الامتحانات والأسئلة الصعبة والمواقف المحرجة.
عاطفيًا: تدافع عن قضية حق أو تقابل بتجاهل أو اعتراض من قبل الشريك، انتبه من المناورة، وكن حذرًا في علاقتك العاطفية.
صحيًا: الوضع الصحي المتردي الذي عانيته في الآونة الأخير يمكن أن يتجدد في حال خالفت التعليمات الطبية وتخلفت عن تناول أدويتك.